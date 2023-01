Unbekannter besprüht Verkehrrschilder in Heidelberg

Heidelberg. Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Heidelberg zwei Verkehrsschilder besprüht. Wie die Polizei mitteilt, war der Täter gegen 21:45 Uhr mit gelber Farbe in der Fritz-Frey-Straße in Handschuhsheim aktiv und flüchtete anschließend. Was der Täter auf die Schilder sprühte, ist nicht bekannt. Der Unbekannte war nach Angaben eines Zeugen dunkel gekleidet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.