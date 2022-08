Unbekannter berührt in Heidelberg 19-Jährige unsittlich und stiehlt Sandale vom Fuß

Heidelberg. Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag in Heidelberg eine junge Frau sexuell belästigt. Diese war nach Angaben der Polizei gegen 14.30 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof in einen Bus der Linie 20 ein- und an der Haltestelle Olympiastützpunkt ausgestiegen. Ebenfalls sei dort ein Mann ausgestiegen, der die Frau nach wenigen Metern zunächst nach dem Weg zum Schwimmbad gefragt haben soll. Als die 19-Jährige ihren Weg in Richtung des Olympiastützpunktes fortsetzen wollte, soll der Mann sie zunächst am Arm gepackt und zu sich herangezogen haben. Dann soll der Mann die Frau entlang des rechten Beins auf unangemessene Weise berührt und ihr schlussendlich die getragene Sandale vom Fuß gezogen haben. Mit dieser sei er dann in nördliche Richtung auf der Tiergartenstraße geflüchtet.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt und ca. 190 cm groß, von südeuropäischem Teint und kräftiger Statur. Er soll kurze dunkle Haare und einen schwarzen, etwas längeren Vollbart gehabt haben. Zudem soll der Mann mit einem roten T-Shirt bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

