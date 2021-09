Unbekannter belästigt 32-Jährige in Heidelberg - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Eine 32-Jährige ist am frühen Sonntagmorgen, 19. September, von einem Unbekannten in der Heidelberger Altstadt belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wartete die Frau gegen 0.30 Uhr in der Hauptstraße bei Hausnummer 117 auf eine Bekannte, als der Unbekannte ihr unvermittelt und lachend von hinten mit einer Hand an das Gesäß und in den Schritt griff. Die hinzugekommene Bekannte der 32-Jährigen stellte diesen zur Rede und forderte ihn auf, sein Handeln zu unterlassen. Erst als Passanten aufmerksam wurden und anboten, die Polizei zu verständigen, verschwanden die beiden Männer.

Die Polizei teilte weiter mit, dass die 32-Jährige erst zu einem späteren Zeitpunkt Anzeige gegen den Unbekannten erstattet hat. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Etwa 25 Jahre alt, 175-180 cm groß, afrikanisches Erscheinungsbild, schwarze, etwa schulterlange Rastazöpfe, sehr schlank, kleine Zahnlücke oben links. Bekleidet war er mit einer knielangen Jeans und einem T-Shirt mit Aufdruck. Sein Begleiter, ebenfalls afrikanischer Phänotyp, war etwa 170-175 cm groß und hatte kurze schwarze Haare.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-44 44 zu melden.

