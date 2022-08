Unbekannter bedroht Kind in Heidelberg mit Messer

Heidelberg. Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen am Heidelberger Bismarckplatz ein Kind mit einem Messer bedroht. Der Mann forderte das Kind demnach lautstark auf, die getragene Mund-und Nasenbedeckung

abzulegen, nachdem dieses gegen 9.15 Uhr aus einem Bus der Linie 29 ausgestiegen war, teilte die Polizei mit. Das Kind lief davon und vertraute sich einem Erwachsenen an. Der Angreifer entfernte sich in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Unbekannten die Flucht.

Der Angreifer ist zwischen 170 - 180 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat ein ungepflegtes Erscheinungsbild mit schwarzen Haaren und einem schwarzen Vollbart. Außerdem trug er mehrere Taschen bei sich.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Mann gesehen haben und/oder Angaben zu dessen weiterer Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.