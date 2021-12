Heidelberg-Altstadt. Bislang unbekannte Täter haben am Samstag in der Zeit von 1.30 Uhr bis 9.30 Uhr den Außenbereich eines Restaurants in der Heidelberger Altstadt verwüstet. Die Unbekannten warfen Tannenbäume um und zerstörten rund 50 Glühweintassen, die in einem Zelt gelagert wurden, so die Polizei. Die Kriminellen flüchteten in unbekannte Richtung. Die Sachschadenhöhe ist derzeit unbekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06221/991 700 entgegengenommen.