Unbekannte versuchen in Wohnung einzubrechen - Zeugen gesucht

Heidelberg. Eine oder mehrere unbekannte Personen haben versucht in eine Wohnung im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Wohnungsinhaber bei der Rückkehr zu seinem Ein-Zimmer-Apartment am Sonntagabend in der Husarenstraße in Handschuhsheim fest, dass der Türschutzbeschlag verbogen und aus der Verschraubung gerissen war. Beschädigungen an der Tür waren darüber hinaus nicht festzustellen. Dass der oder die Unbekannten in der Zeit zwischen Donnerstag 16 Uhr und Sonntag 21 Uhr in die Wohnung gelangt sind, wird ausgeschlossen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefonat 06221/45690.

