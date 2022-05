Unbekannte überfallen zwei Gruppen in Heidelberg - Zeugen gesucht

Heidelberg. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Räuberischer Erpressung am Freitagabend in Heidelberg und sucht nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten hatten zunächst gegen 22 Uhr zwei Unbekannte im Bereich "Untere Neckarstraße" Zigaretten und Bargeld von einer dreiköpfigen Gruppe gefordert. Nachdem diese der Aufforderung nicht nachkam, schlug einer der Täter zu. Sein Komplize zückte unterdessen ein Messer. Schließlich gelang es den zwei Männern, rund 55 Euro Bargeld zu erbeuten. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss in Richtung St. Vincentius-Krankenhaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 23 Uhr überfielen dieselben Täter offenbar eine weitere Personengruppe. Dieses Mal hatten die Unbekannten es auf eine Dreiergruppe im Bereich des Neckarufers, in der Nähe der Thibautstraße, abgesehen. Auch in diesem Fall forderten sie Zigaretten und Bargeld von ihren Opfern und schlugen zu, nachdem die Gruppe der Aufforderung nicht nachkommen wollte. Unter Vorhalt eines Messers versuchten die Täter schließlich doch noch an die Wertgegenstände zu gelangen. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Die Personengruppe konnte flüchten. Die Täter warfen daraufhin Flaschen in Richtung ihrer Opfer, verfehlten diese aber. Sie flüchteten schließlich ohne Raubgut. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Aufgreifen der Täter.

Die beiden Unbekannten werden von der Polizei wie folgt beschrieben: Beide etwa 18 bis 20 Jahre alt, einer der Männer soll etwa 1,70 Meter groß sein mit kräftiger Statur. Er trug dunkle, seitlich abrasierte Haare und hatte leicht gebräunte Haut. Bekleidet war er mit einer schwarzen Weste, dunkler Hose und weißem T-Shirt. Der zweite Täter wird als von schlanker Statur beschrieben; dunkle Haare, leicht gebräunte Haut, weißes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2