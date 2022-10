Unbekannte überfallen Pizzaboten in Heidelberg-Kirchheim

Heidelberg. Eine unbekannte Gruppe hat am Samstagabend einen Pizzalieferanten in Heidelberg überfallen. Wie die Polizei mitteilt, sprachen die Personen den Pizzaboten gegen 20.40 Uhr an, nachdem er seine Bestellung ausgeliefert hatte und sich wieder auf den Rückweg machen wollte. Die sechs jungen Männer bedrohten ihn mit einem Messer und forderten Bargeld. Daraufhin händigte er der Gruppe Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags aus. Die Täter flüchteten schließlich in Richtung Margot-Becke-Ring.

Die Kriminalpolizei beschreibt die Täter folgendermaßen: Die Täter waren alle männlich und sollen etwa 16 Jahre alt sowie zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer der Täter soll durch seine dunklen, seitlich gegelten Haare aufgefallen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.