Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Baucontainer in Heidelberg

Heidelberg. Unbekannte Täter sind in Heidelberg in einen Baucontainer eingebrochen und haben dort Werkzeuge gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Diebe den Container in der Rheinstraße zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr auf. Sie stahlen mehrere Werkzeuge und einen Kanister mit Diesel. Die Sachschadenshöhe ist der Polizei derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06221 3418 0 zu melden.

