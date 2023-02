Heidelberg. Unbekannte haben In der Nacht von Freitag auf Samstag Graffitis in der Heidelberger Altstadt gesprüht. Wie die Polizei mitteilt, sind von der Sprühaktion Häuser und Garagen in der Bussemergasse, Lauerstraße und der Unteren Straße betroffen. Der oder die Täter haben verschiedene Schriftzüge und Bilder auf die Hauswände gesprüht.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.