Unbekannte klauen Fahrräder aus Kellern in Heidelberger Bahnstadt

Heidelberg. Unbekannte haben am Wochenende acht Fahrräder in der Heidelberger Bahnstadt geklaut. Wie die Polizei mitteilt, kam es in einem Wohnkomplex in der Rehovotstraße und Cambridgestraße zu mehreren Kelleraufbrüchen. Die Täter gelangten offenbar über die jeweiligen Tiefgaragen der Wohnanwesen in die Kellerräume. In den Kellern und an Fahrradstellplätzen im Komplex fanden die Diebe die Fahrräder. Der Diebstahlschaden ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 18570 beim das Polizeirevier Heidelberg Mitte zu melden.