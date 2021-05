Unbekannte halten Wagen an und schlagen auf Fahrzeug und Fahrer ein

Heidelberg. Zwei Unbekannte haben am Samstagmorgen in Heidelberg auf einen Autofahrer und seinen Wagen eingeschlagen. Gegen 1.30 Uhr war der 23-Jährige Geschädigte auf Höhe des Bismarckplatzes unterwegs, als er nach Polizeiangaben an einem Drogeriemarkt in der Bismarckstraße aufgrund der unmittelbar auf die Straße laufenden Männer zum Bremsen gezwungen war. Sofort hätten diese mutwillig auf das Auto eingeschlagen und seien aufs Fahrzeugdach geklettert.

AdUnit urban-intext1

Als der Fahrer ausstieg, die Unbekannten zur Rede stellen wollte und mit der Polizei drohte, gingen die beschuldigten unvermittelt auf den 23-Jährigen los und schlugen auf ihn ein, teilte die Behörde weiter mit. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Kurz darauf ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Sophienstraße/Plöck.

Die beiden Männer sollen sichtlich alkoholisiert gewesen sein. Von ihnen sei lediglich bekannt, dass einer der beiden zum Tatzeitpunkt eine auffallend rote Jacke trug. Der andere trug einen grünen Jogginganzug. Die Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung aufgenommen wurden aufgenommen.

Wegen des regen Personenverkehrs auf dem Bismarckplatz zur Tatzeit hat die Polizei Hoffnungen auf Zeugen. Hinweise zum Vorfall und den Tätern nimmt die Behörde unter der Telefonnummer 0621 174 1770 entgegen.

AdUnit urban-intext2