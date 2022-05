Unbekannte entzünden Holz in Heidelberger Hinterhof

Heidelberg. Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen in Heidelberg-Kirchheim einen Holzstapel in einem Hinterhof angezündet und sind daraufhin geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, entnahmen die Täter dort einen Benzinkanister aus einer Gartenhütte und nutzten das Benzin als Brandbeschleuniger. Eine Zeugin bemerkte nach Angaben der Polizei die Flammen und verständigte die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte den Brand schnell und verhinderte damit Schlimmeres. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun Zeugen, und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06221 3418 0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1