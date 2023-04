Unbekannte entwenden Gegenstände im Wert von 1000 Euro in Heidelberg

Heidelberg. In ein Mehrfamilienhaus ist in Heidelberg eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Gegenstände unbemerkt aus einem Kellerabteil des Hauses in der Hans-Thoma-Straße in der Zeit zwischen Sonntagnacht, 0.00 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, entwendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf bisher ungeklärte Weise gelangten die Unbekannten in das Wohnanwesen und verschafften sich durch eine angelehnte Tür Zutritt in die Kellerabteile. Mit einem unbekannten Werkzeug beseitigten diese dann ein an der Kellertür angebrachtes Zahlenschloss und nahmen diverse Gegenstände im Wert von rund 1000 Euro an sich. Anschließend flüchteten die Täter mitsamt dem Diebesgut in eine unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 / 4569-0 zu melden.