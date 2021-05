Unbekannte brechen in zwei Corona-Schnelltestzentren ein - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Samstag zu Sonntag in zwei Corona-Schnelltestzentren in der Heidelberger Altstadt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde im Bereich des Marktplatzes die Scheibe einer Teststation eingeschlagen und im Anschluss die Räumlichkeiten offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Einbrecher entwendeten mehrere Elektrogeräte. Die Gesamtschadenshöhe sowie die Höhe des Diebstahlsschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

AdUnit urban-intext1

Auch am Anatomiegarten Heidelberg in der Hauptstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Testzentrum und durchsuchten die Station nach Wertsachen. Aus einem dort befindlichen Schrank entwendeten sie schließlich ebenfalls Elektrogeräte im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist auch hier noch nicht bekannt.

Gegen 2.45 Uhr meldete eine Anwohnerin eine etwa zehnköpfige, lärmende Personengruppe in Tatortnähe. Ob es sich hierbei auch um die Täter im vorliegenden Fall handelt und ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 oder 0621/1741700 bei der Polizei zu melden.

AdUnit urban-intext2