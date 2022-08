Unbekannte brechen Auto in Heidelberg auf und entwenden Navi - Zeugen gesucht

Heidelberg. Unbekannte haben am Samstagmorgen in Heidelberg einen Mercedes aufgebrochen und mehrere Gegenstände aus dem Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, haben sie zuvor in der Zeit von 3 Uhr bis 9 Uhr im Margot-Becke-Ring die Seitenscheiben des Mercedes eingeworfen. Anschließend bauten der oder die Unbekannten das Navigationssystem, die Geschwindigkeitsanzeige und die Kopfstützen aus. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 5 000 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 1 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0 aufzunehmen.