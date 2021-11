Unbekannte beschmieren Straßenbahnzug mit schwarzer Sprühfarbe - Zeugen gesucht

Heidelberg. Unbekannte haben am Freitag eine Straßenbahn in Heidelberg beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurde der Innenraum der Bahn, die für die Linien 23 und 24 zum Einsatz kam, mit schwarzer Farbe besprüht. Neben einer Fensterscheibe wurden auch der Fußboden sowie ein Teil der Wände im hinteren Zugdrittel beschädigt. Die Straßenbahn fuhr bis in die späten Abendstunden, erst gegen 23.50 Uhr stellte eine Zugführerin die Schmierereien fest und verständigte sofort die Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/991700 bei der Polizei zu melden.

