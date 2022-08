Unbekannte beschädigen Schulgebäude in Heidelberg – Zeugen gesucht

Heidelberg. Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen das Schulgebäude der Heiligenbergschule in Heidelberg beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, zerstörten die Täter zunächst zwei Fensterscheiben der Schule in der Berliner Straße und gingen aber nicht in das Gebäude hinein. Weiterhin zerstörten sie im Schulhof die Tür des Gerätehauses und entfernten dort ein Fenster. Auch dort wurde laut Polizei nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221 45690 zu melden.

