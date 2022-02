Unbekannte beschädigen mit Wurfgegenständen Autos in Heidelberg

Heidelberg-Rohrbach. Unbekannte haben mit Wurfgegenständen aus einer Wohnung in Heidelberg-Rohrbach am Freitag zwei geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, flogen mehrere Gegenstände aus einem offenen Fenster eines Wohnkomplexes mit über 40 Wohneinheiten in der Heinrich-Fuchs-Straße. Darunter waren ein Teil eines schweren Handtuchalters, ein Befestigungselement und eine Schraube, die die Motorhauben zweier geparkter Fahrzeuge beschädigten. Personen wurden keine verletzt.

Tapetenreste an den Wurfgegenständen würden darauf hin deuten, dass diese in der scheinbar renovierten Wohnung keine Verwendung mehr hätten. Die Wohnung konnte bisher nicht eindeutig lokalisiert werden.

Ermittlungen über die Hausverwaltung und Befragungen der Nachbarschaft seien bisher ergebnislos verlaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221. 3418-0, in Verbindung zu setzen.