Unbekannte beschädigen Gebäude der Wasserschutzpolizei - Zeugen gesucht

Heidelberg. Unbekannte haben in der Nach zu Donnerstag das Gebäude der Wasserschutzpolizei in Heidelberg, unweit der Ernst-Walz-Brücke, beschädigt. Nach Angaben der Polizei vermuten die Beamten aufgrund zurückgelassener Flaschen und Pappbecher, dass sich in besagtem Zeitraum in diesem Bereich - in Blickrichtung Neckar - mehrere Personen aufhielten und Alkohol konsumierten. Am nächsten Morgen wurden seitens der Wasserschutzpolizei Schäden am Dienstgebäude festgestellt. So wurde unter anderem die Verkleidung einer Türe verbogen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/137483 bei der Polizei zu melden.

AdUnit urban-intext1