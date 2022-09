Unachtsam Lkw-Tür geöffnet - 13-jähriger Fahrradfahrer in Heidelberg verletzt

Heidelberg. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg in der Bergheimer Straße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Jugendliche gegen 16 Uhr an einer Ampel im Bereich der Karl-Metz-Straße mit der Tür eines Lkw zusammen. Der 38-jährige Beifahrer des Lkw-Fahrers wollte dort aussteigen, übersah jedoch offenbar den 13-Jährigen, der an dem Lkw vorbeifahren wollte. Der Junge verletzte sich beim Hinfallen und wurde durch den Rettungsdienst am Unfallort medizinisch versorgt. An seinem Fahrrad sowie der Lkw-Tür ist ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro entstanden.

