Umzug in Schwetzingen findet statt

Schwetzingen. Zugmarschallin Sibylle Karle fiel am Freitagmorgen beim Frühstück fast die Kaffeetasse aus der Hand, als sie im Bericht dieser Zeitung über den Heidelberger Fasnachtszug las, dass die Narrenparaden in Mannheim, Frankenthal und eben in ihrem Schwetzingen in diesem Jahr erneut ausfallen würden. Dabei steckt sie doch seit Wochen mit ihrem Team voll in den Vorbereitungen für das Großevent am Dienstag, 21. Februar, in der Spargelstadt. „Der Zug in Schwetzingen ist natürlich nicht abgesagt, das war eine Fehlinformation“, antwortete sie auf die zahlreichen Anfragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es werde nach drei Jahren Zwangspause sogar ein echter Neustart mit sehr viel Resonanz: „Wir haben schon über 80 Zugnummern zusammen“, freut sie sich. Darunter seien viele alte Bekannte, aber auch neue Gruppen und solche, die nach längerer Pause wieder Lust bekommen haben. Los geht es am Fasnachtsdienstag um 15.01 Uhr in der Lindenstraße. Von dort schlängelt sich der närrische Lindwurm vorbei am Rathaus zum Schlossplatz, wo mit dem größten Publikumsandrang gerechnet wird. Dort hat nicht nur der Zugsprecher seinen Platz, sondern auch zahlreiche gastronomische Stände. Über die Carl-Theodor-Straße biegt der Tross Richtung Brücke ab und läuft dann Richtung Nordstadt, wo sich der Umzug kurz vor dem Rondell auflösen wird.

Zugmarschallin Sibylle Karle (M.) führt die Parade in Schwetzingen an. © Norbert Lenhardt

Viele der Teilnehmer kommen an diesem Tag übrigens direkt aus Brühl zur Aufstellung nach Schwetzingen. Denn auch in der Nachbargemeinde gibt es einen Fasnachtszug (Beginn 13.01 Uhr) – ebenso wie in Plankstadt (Sonntag, 12. Februar, 14.11 Uhr), Hockenheim (Samstag, 18. Februar, 13.31 Uhr), Ketsch (Sonntag, 19. Februar, 14.01 Uhr) und Altlußheim (Montag, 20. Februar, 14.02 Uhr). ali