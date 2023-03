Umzug abgeschlossen

Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Heidelberg ist umgezogen. Die neuen Räumlichkeiten sind nun in der Poststraße 4 im dritten Obergeschoss zu finden. Dort werden ab sofort wieder Beratungen vor Ort angeboten, teilte die Verbraucherzentrale mit. „Es ist schön, dass wir Verbraucherinnen nun auch wieder vor Ort beraten können, denn nicht alle Verbraucher erreichen wir mit unseren digitalen Angeboten oder unserer telefonischen Beratung“, äußert sich Annette Wick von der Heidelberger Beratungsstelle in einer Mitteilung.

Interessierte können am Donnerstag die neue Beratungsstelle kennenlernen. Beraterinnen und Berater stehen zwischen 14 und 17 Uhr im Rahmen eines sogenannten Verbrauchercafés für Gespräche zu den Themen Energie und Finanzen sowie Telekommunikation, Reise und Internetverträge zur Verfügung. Zudem gibt es kurze vertiefende Einführungen zu den Themen Finanzdienstleistungen mit dem Schwerpunkt „Was tun mit schlecht verzinsten Riester-Verträgen? Ist das Geld bei der Bank noch sicher?“, Fake Shops sowie Energiepreisbremse. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich. red/kpl