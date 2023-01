Umzug abgesagt

Die Stadtverwaltung Frankenthal sagt den für Samstag, 18. Februar, geplanten Fastnachtsumzug ab. Hintergrund seien gestiegene Sicherheitsauflagen für Großveranstaltungen in Rheinland-Pfalz und der damit verbundene erhöhte Personal- und Kostenaufwand, heißt es seitens der Verwaltung. Als Alternativangebot soll es ein Fastnachtsdorf auf dem Rathausplatz geben, wo sich auch die Karnevalsvereine präsentieren können.

„Die Absage fällt uns nicht leicht – gerne hätten wir Bürgern und Vereinen nach zwei Jahren Pause wieder einen Umzug geboten“, so Bürgermeister und Ordnungsdezernent Bernd Knöppel mit Verweis auf die Kosten. Durch die Absage vieler anderer Umzüge in der Region sei zudem ein erhöhtes Besucheraufkommen in Frankenthal zu erwarten gewesen. red