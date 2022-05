Umweltaktivisten blockieren die B 37 in Heidelberg - Fahrbahn wieder frei

Heidelberg. Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Montagmorgen in Heidelberg die B 37 (Bergheimer Straße) in Fahrtrichtung Zentrum blockiert. Nach ersten Angaben der Polizei begann der Protest an dem rund 25 Personen beteiligt sind gegen 7.20 Uhr. Mehrere Aktivisten hatten sich mit Sekundenkleber an der Fahrbahn festgeklebt und mussten von den Einsatzkräften von der Straße gelöst werden.

Der Verkehr wurde polizeilich umgeleitet. Gegen 9.35 Uhr vermeldete die Polizei, dass die eingerichteten Straßensperrungen und Umleitungen aufgelöst worden sein und der Verkehr wieder freigegeben wurde. Aufgrund des entstanden Rückstaus in alle Richtungen sei aber weiter mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

In einem Interview mit dem "Mannheimer Morgen" hatte Raul Semmler, Aktivist der Gruppe "Die letzte Generation" angekündigt, dass es am heutigen Montag zu einer weiteren Straßenblockade kommen würde - den Ort der Blockade nannte er jedoch nicht.