Umweltaktivisten blockieren die B 37 in Heidelberg - erhebliche Verkehrsbehinderungen

Heidelberg. Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Montagmorgen in Heidelberg die B 37 (Bergheimer Straße) in Fahrtrichtung Zentrum blockiert. Nach ersten Angaben der Polizei begann der Protest an dem rund 25 Personen beteiligt sind gegen 7.20 Uhr. Mehrere Aktivisten haben sich mit Sekundenkleber an der Fahrbahn festgeklebt.

Der Verkehr wird derzeit polizeilich umgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.