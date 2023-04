Umwelt und Folgekosten

Heidelberg. Hitzeschlag, Hitzekollaps, höhere Sterblichkeit an heißen Tagen und in tropischen Nächten: Die zwölfte Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg beschäftigt sich mit den Folgen des Klimawandels auf unsere Gesundheit. Experten aus Verwaltung, Politik und Wissenschaft diskutieren Auswirkungen und Lösungsansätze. Bis in den Herbst sind insgesamt 15 öffentliche Veranstaltungen geplant, die viele Effekte der veränderten Umwelt beleuchten. Beim Auftakt in Heidelberg betonte Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, dass die Kommunen auch als Arbeitgeber gefragt seien, Klimaschutz voranzutreiben. miro

