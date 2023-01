Die umfangreiche Sanierung der Montpellierbrücke in Heidelberg hat bereits erste Folgen. Wegen der nun beginnenden Baumaßnahmen ist die Durchfahrt für Radfahrende unterhalb der Brücke ab sofort nicht mehr möglich. Dies meldete die Stadt Heidelberg am Montag. Die Sperrung betrifft den Radweg, der vom Hauptbahnhof kommend am Ibis-Hotel vorbei und an den Gleisen weiter in Richtung Rohrbach führt.

...