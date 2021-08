Umleitung der Buslinien 31, 32, 35, M2 und M4 während „Sommer am Fluss“

Heidelberg. Die Buslinien 31, 32 und 35 sowie die Moonliner M2 und M4 werden am Wochenende wegen dem Fest „Sommer am Fluss“ im Bereich B37/Neckarstaden und Am Hackteufel/Fischergasse umgeleitet. Die Umleitungen gelten ab Samstag, 21. August, 6 Uhr, bis Sonntag, 22. August, voraussichtlich 21 Uhr.

In Richtung Universitätsplatz fahren die Buslinien 31, 32 und M2 ab der Haltestelle Bismarckplatz über den Gaisbergtunnel, die Friedrich-Ebert-Anlage und den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Herrenmühle (Steig B) und bedienen auf dem Umleitungsweg die Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche. Von der Haltestelle Herrenmühle geht es über den Schlossbergtunnel zurück in Richtung Neuenheimer Feld.

In Richtung Neckargemünd werden die Buslinie 35 und der Moonliner M4 ab der Haltestelle Bismarckplatz über den Gaisbergtunnel, die Friedrich-Ebert-Anlage und den Schlossbergtunnel zur Haltestelle S-Bahnhof Altstadt umgeleitet. Die Busse bedienen auf ihrem Umleitungsweg die Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche.



In Richtung Bismarckplatz/Wieblingen fahren die Busse ab der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt über die Haltestelle Herrenmühle (Steig B) und den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Bismarckplatz. Auf dem Umleitungsweg werden die Haltestellen Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz bedient.



Die Haltestellen St. Vincentius-Krankenhaus, Kongresshaus, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz entfallen in dieser Zeit ersatzlos. Die Haltestelle Universitätsplatz kann bis voraussichtlich 24. September aufgrund von Bauarbeiten in der Grabengasse nicht bedient werden.