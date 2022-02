Umgestürzte Bäume beschädigen Leitungen - Stromausfall in Ziegelhausen

Heidelberg. Umgestürzte Bäume haben in der Nacht zu Montag einen Stromausfall im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen verursacht. Wie die Stadtwerke mitteilten, hatte der Sturm gegen 23 Uhr drei Bäume in Höhe der Kleingemünder Straße zu Fall gebracht, dabei wurden mehrere Dachständer heruntergerissen. Von dem Stromausfall waren rund 50 Häuser in der Kleingemünder Straße und in der Brahmsstraße betroffen. Die Stadtwerke Heidelberg waren kurze Zeit später an der Schadensstelle, um eine Wiederversorgung herzustellen. Nach einem Großeinsatz von dreizehn Mitarbeitern vor Ort konnten gegen 5 Uhr - bis auf ein Haus - alle Häuser wieder mit Strom versorgt werden.

