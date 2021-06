Umfrage zum Thema „Waldzeit“

Heidelberg. Noch bis Mitte Juli können Heidelberger zur Verbesserung des Freizeit- und Erholungswertes ihres Lieblingswaldstücks beitragen. Darauf weist die Stadt in einer Mitteilung hin. Bei der Online-Umfrage „Meine Waldzeit“ sei es möglich, Angaben zu seinem Freizeitverhalten zu machen, Kritik zu äußern oder Lieblingsorte und -routen auf einer Karte einzutragen. Ziel ist es, forstliche Maßnahmen gezielter auf den tatsächlichen Bedarf abzustimmen. Die Stadt lädt daher alle Heidelberger Waldbesucher zur Teilnahme an der Umfrage ein (Dauer rund 20 Minuten). Diese ist zu finden unter www.odenwald.meinewaldzeit.de, weitere Informationen zum Projekt unter www.meinewaldzeit.de. her

AdUnit urban-intext1