Umfrage auf dem Emmertsgrund

Heidelberg. Heidelberger, die im Stadtteil Emmertsgrund leben, können bei einer Online-Umfrage ausdrücken, was ihnen gefällt oder was sie vermissen. Die Themen reichen vom Wohnen und Wohnumfeld über die Einkaufssituation, dem Aufwachsen und Älterwerden auf dem Emmertsgrund bis hin zu Fragen zum Zusammenleben oder Kulturangebot. Bis einschließlich Donnerstag, 14. Oktober, kann der Fragebogen auf der Homepage des Stadtteilmanagements unter www.emmertsgrund.de abgerufen werden. Zudem besteht noch bis Freitag, 24. September, die Möglichkeit, den Bogen an verschiedenen Infoständen des Stadtteilmanagements auszufüllen. miro

