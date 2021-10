Um Finanzen ergänzt

Heidelberg. Wolfgang Polivka (Bild) übernimmt zum 1. November das neue Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion. Wie die Stadt Heidelberg am Mittwoch mitteilte, hat Oberbürgermeister Eckart Würzner den 60-Jährigen am Montag im Rathaus offiziell in das neue Amt eingeführt. Polivka ist seit 2018 bereits Leiter des Amtes für Liegenschaften und Konversion – nun kommt noch der Bereich Finanzen mit dem städtischen Haushalt hinzu, der bislang von Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß verantwortet wurde. Mit Beendigung der Amtszeit von Heiß, der in den Ruhestand verabschiedet wurde, wird das Dezernat für Konversion und Finanzen zum 1. November aufgelöst. Das Kämmereiamt und das Amt für Liegenschaften und Konversion werden dann zum Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion zusammengelegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verantwortlich für Kernbereiche

„Ich freue mich, dass wir mit Wolfgang Polivka einen ausgewiesenen Fachmann für dieses wichtige neue Amt gewinnen konnten“, sagte Würzner. „Mit Finanzen, Konversion und den städtischen Liegenschaften unterstehen seiner Verantwortung drei Kernbereiche für die Weiterentwicklung unserer Stadt.“

Nach dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl war Polivka ab 1997 zunächst für vier Jahre im Heidelberger Stadtplanungsamt angestellt. Von 2005 bis 2016 leitete er die Abteilung für städtebauliche Projekte beim Kämmereiamt, ab 2014 war er zudem stellvertretender Amtsleiter der Abteilung. her (Bild: Stadt Heidelberg)