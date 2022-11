Übermüdeter Autofahrer kracht gegen Fahrbahnteiler am Kreuz Heidelberg

Heidelberg. Weil er übermüdet war, ist ein Autofahrer am Samstagmorgen gegen einen Fahrbahnteiler am Autobahnkreuz Heidelberg auf der A 656 gefahren. Der 31-Jährige war gegen 06.40 Uhr von Mannheim kommend in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen, als er von der Fahrbahn abkam, berichtet die Polizei. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug angehoben, prallte gegen die Leitplanke und kam auf der Seite zum Liegen. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. An dem Auto und der Leitplanke entstand ein Schaden von insgesamt etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn teils für rund 40 Minuten gesperrt gewesen.

