Überfall mit Reizgas in Heidelberg - Haftbefehl gegen 36-Jährigen erlassen

Heidelberg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg ist ein Haftbefehl gegen einen 36 Jahre alten Mann erlassen worden. Er steht im dringenden Verdacht, am vergangenen Mittwoch gegen 22.30 Uhr einen 43-jährigen Mann am Bismarckplatz in Heidelberg mit einem Reizstoffsprühgerät bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Wertsachen aufgefordert zu haben.

Unter dem Einsatz von Reizgas soll der 36-Jährige schließlich das Mobiltelefon seines Opfers, das ansonsten unverletzt blieb, geraubt haben und mit einem in der Nähe abgestellten E-Scooter von der Tatörtlichkeit geflüchtet sein.

In Tatortnähe festgenommen

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen und seiner mitgeführten Sachen wurde das mutmaßlich zuvor geraubte Mobiltelefon aufgefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin am Donnerstag der Haft-und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen den 36-Jährigen. Der Haftbefehl wurde vollzogen und der Mann daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu dem Überfall dauern an.