Überfall in der Altstadt

Heidelberg. Drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren sind am Donnerstagabend in der Heidelberger Altstadt von sieben Männern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die drei Opfer mit ihren Begleitpersonen zu Fuß in der Altstadt unterwegs. An der Kreuzung Hauptstraße/Dreikönigstraße seien sie auf eine siebenköpfige Gruppe getroffen, die die Geschädigten in arabischer Sprache angepöbelt und beleidigt hätten. Laut Polizei gingen vier der Pöbler schließlich auf das Trio los und traktierten es mit Tritten und Schlägen. Zudem hätten die Angreifer versucht, den drei 17- und 18-Jährigen eine Armbanduhr und eine Halskette zu entreißen. Anschließend flüchteten sie.

AdUnit urban-intext1

Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Einer trägt schwarzes, nach hinten gekämmtes Haar, einen Dreitagebart, hat eine hohe Stirn, war mit blauer Jeans und weißem Pullover bekleidet und trug eine Sonnenbrille. Hinweise an die Polizei unter 0621/1 74 44 44. sin