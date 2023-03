Überfall auf Tankstelle

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch eine Tankstelle in der Bergheimer Straße in Heidelberg überfallen. Wie die Polizei mitteilte, erbeutete der Täter dabei mehrere hundert Euro. Den Kassierer hatte der Unbekannte bei dem Überfall kurz vor Mitternacht mit einem Messer bedroht. Mit der Beute flüchtete der Täter anschließend in Richtung Bismarckplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Mann wird von der Polizei mit einer Größe von etwa 1,70 Metern und einer schlanken Figur beschrieben. Er soll in einem geschätzten Alter von 25 bis 30 Jahren sein. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet und maskiert. Er trug zudem eine Sonnenbrille sowie schwarze Stoffhandschuhe.

Hinweise, insbesondere von Kunden der Tankstelle, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/1 74 44 44 entgegen. pol/sho