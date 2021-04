Über zwei Promille – Transporterfahrer kippt mit Fahrzeug zur Seite

Heidelberg. Ein alkoholisierter Transporterfahrer hat am Samstag in Heidelberg einen Unfall verursacht. Gegen 23.30 wollte der 47-Jährige nach Polizeiangaben von der B3 auf die B535 auffahren, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über den Transporter verlor. Schließlich kippte das Fahrzeug auf die Seite. Der Mann sei mehr als zwei Promille alkoholisiert gewesen.

AdUnit urban-intext1

Ein Zeuge half dem Unfallverursacher, den nicht mehr fahrbereiten Transporter zu verlassen. Mit leichten Verletzungen wurde er in eine Klinik eingeliefert. Dort wurde dem 47-Jährigen auch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.