Über Rotlicht und in Schlangenlinien - Polizei stoppt 24 Jahre alte Autofahrerin

Heidelberg. Nicht mehr ganz fahrtüchtig ist eine 24 Jahre alte alkoholisierte Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen in Heidelberg gewesen. Mit ihrem Wagen fuhr sie gegen 3.40 Uhr vor den Augen einer Polizeistreife zunächst bei Rotlicht über die Kreuzung der Bergheimer Straße zum Czernyring, teilte die Behörde mit. Wohl unbeirrt setzte sie ihre Fahrt fort, in dessen weiteren Verlauf die 24-Jährige in Schlangenlinien unterwegs war und dabei mehrfach die Fahrbahnmarkierung in der Mitte der Straße überfuhr.

Die Fahrerin wurde schließlich gestoppt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Eine Blutprobe wurde im Anschluss bei der 24-Jährigen, die ihren Führerschein abgeben musste, entnommen. Sie sieht nun einer Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr entgegen.