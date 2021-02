Sinsheim/Speyer. 40 Jahre Technik Museum Sinsheim, 30 Jahre Technik Museum Speyer – beide Einrichtungen zelebrieren 2021 ihre Jubiläen und machen sich selbst ein Geschenk: Ein U-Boot soll die Ausstellung in Sinsheim erweitern. Das Boot hat die Bundesregierung nach Angaben des Technik-Museums versprochen.

Was als eine Idee beim Stammtisch entstand, zählt heute – mit zwei Museen, tausenden Exponaten, zwei IMAX-Kinos und zwei Hotels – zur größten privaten Techniksammlung Europas mit über einer Million Besucher pro Jahr. Die Bilder der beiden Überschallflugzeuge auf dem Dach in Sinsheim und die Boeing 747 vor der Kulisse des Speyerer Doms sind nicht nur wahren Technikfans bekannt. Seit 40 Jahren kommen hier Generationen zusammen, um die Welt der Technik zu erleben ganz nach dem Leitspruch des Museums: für Fans von Fans.

Tupolev Tu-144 und Concorde auf dem Museumsdach in Sinsheim. © Museum

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die nächste Sonderausstellung auf Hochtouren. Ab 26. März dürfen die Besucher in die „Red Bull World of Racing“ eintauchen. Generell befinden sich beide Häuser seit 2017 im großen Umbruch: Die Hallen werden umgebaut, modernisiert, besondere Exemplare noch mehr in Szene gesetzt. Für das Jubiläumsjahr 2021 sind unterschiedliche Feierlichkeiten oder Themenwochen vorgesehen.

Bereits 2019 wurde mit der „Halle 3“ ein Erweiterungsbau fertiggestellt, der rund 3000 Quadratmeter Platz für diverse Sonderschauen bietet. Damit soll den Zuschauern immer wieder Neues geboten werden. Erstmals öffnete das Museum in Sinsheim im Mai 1981 seine Tore für Besucher. red