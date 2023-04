Trotz Kampf gegen Mitarbeiterin entkommt Ladendieb in Heidelberg

Heidelberg. Die Polizei fahndet derzeit in Heidelberg nach einem Ladendieb, der am Mittwochabend geflüchtet ist. Der bislang unbekannte Täter entwendete gegen 19.30 Uhr mehrere Artikel eines Supermarktes in der Heinrich-Fuchs-Straße, berichtet die Polizei. Eine Mitarbeiterin sprach den verdächtigen Mann an, der die Aufforderung, stehen zu bleiben, ignorierte. Die Mitarbeiterin ergriff deshalb seinen Rucksack, in dem sich die Ware befand. Der Täter konnte sich aus dem Griff befreien und flüchtete in Richtung Ausgang. Dort stellte sich ihm ein Kunde in den Weg, sodass es vor der Filiale zwischen den drei Personen zu einem Gerangel kam. Mit enormem Kraftaufwand riss sich der Täter erneut los und flüchtete in Richtung Felix-Wankel-Straße.

Videoaufzeichnungen des Supermarktes werden derzeit noch ausgewertet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen des räuberischen Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 /3418-0 zu melden.