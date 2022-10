Tristan Brandt erhält Stern in der Schweiz

Heidelberg/Mannheim. „Eine Küche voller Finesse“ attestiert der Michelin-Guide Küchenchef Tristan Brandt – und adelt ihn nun erneut mit einem Stern: Im Fünf Sterne Superior Wellness Resort Waldhaus Flims in der Schweiz leitet Brandt das Gourmet-Restaurant „Epoca by Tristan Brandt“, das bereits vom Gault & Millau mit 16 Punkten ausgezeichnet wurde. Seit Montagmittag glänzt der begehrte Stern über dem Gourmettempel, den Brandt vor zwei Jahren übernahm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brandt (37) war Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch und begann seine Karriere in „Schwarz. Das Restaurant“ bei Manfred Schwarz in Heidelberg. Der Küchenmeister ist aktuell Geschäftsführer im Restaurant „959“ in Heidelberg und war vorher Geschäftsführer der „engelhorn Gastro GmbH“, wo er zwei Sterne erkochte. In seiner monatlichen Kolumne erzählt Brandt den Lesern dieser Zeitung von der Entwicklung neuer Gerichte und verrät Rezepte. Im Februar hat der gebürtige Mainzer ein Restaurant in Miami Beach (USA) eröffnet. miro (Bild: Philipp Rothe)

Sternekoch Tristan Brandt zu Gast beim "Mannheimer Morgen" und dem Podcast "Mensch Mannheim" mit Chefredakteur Karsten Kammholz. Bild: bjz 29.09.2020 © Bernhard Zinke