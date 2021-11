Trio versucht in Heidelberg, mehrere Passanten auszurauben

Heidelberg. Drei unbekannte junge Männer sollen in Heidelberg versucht haben, mehrere Passanten auszurauben. Innerhalb von 20 Minuten probierte das Trio am Donnerstagabend sein Glück bei drei Männern im Alter von 19 bis 29 Jahren, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zunächst forderten die drei Beschuldigten in der Uferstraße einen 22-jährigen Radfahrer dazu auf, Bargeld und Handy herauszugeben. Er kam der Forderung nicht nach und fuhr weiter. Von einem 29-Jährigen wurde im Neuenheimer Feld auf Höhe des Anwesens 220 ebenfalls Geld und Mobiltelefon gefordert. Auch hier war das Trio erfolglos.

Die drei Unbekannten führten ihren Weg in Richtung Berliner Straße fort. Noch im Neuenheimer Feld sprachen sie auf Höhe des Anwesens 130 einen 19-jährigen Radfahrer an und verlangten Wertgegenstände. Der Geschädigte händigte seinen Rucksack aus, welcher durchsucht wurde. Die Täter entfernten sich jedoch ohne Beute, nachdem sie nichts Wertvolles gefunden hatten.

Die drei Beschuldigten waren zu Fuß entlang des Radweges von der Skateranlage auf der Neckarwiese bis zum Neuenheimer Feld unterwegs gewesen. Sie verübten ihre Taten im Zeitraum zwischen 20.30 und 20.50 Uhr. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. „Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs, der Vorgehensweise der drei Unbekannten sowie deren Personenbeschreibung geht die Polizei davon aus, dass es sich um dieselbe Tätergruppierung handelt“, erklärte die Behörde.

Von der Polizei wurden die drei Unbekannten in einem Alter von Anfang 20 Jahren beschrieben. Sie sollen 1,70 bis 1,80 Meter groß sowie schlank sein und dunkle Haare haben. Alle trugen dunkle Hosen und hellblaue medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken. Einer der drei jungen Männer trug zudem rote Oberbekleidung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.