Trickdiebinnen erbeuten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro

Heidelberg. Zwei Trickdiebinnen haben im Heidelberger Haus einer Seniorin Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Die 87-Jährige war am Dienstagmittag gegen 14 Uhr von ihrem Einkauf zurückgekommen, als bereits zwei Frauen vor ihrer Wohnung im Stadtteil Handschusheim warteten, teilte die Polizei mit. Dem Anschein nach warteten die beiden ihr Unbekannten dort angeblich, um ihr Blumen zu schenken und sprachen die ältere Dame mit "Schätzchen" an.

Unter dem Vorwand, auf die Toiletten gehen zu müssen, verschafften sich die beiden Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Während eine der Frauen angeblich auf der Toilette war, beschäftigte die Zweite die 87-Jährige in ihrer Küche mit der Suche nach einer geeigneten Blumenvase und verwickelte sie in ein Gespräch. Da die andere Frau längere Zeit nicht zurück in die Küche kam, verließ die ältere Dame den Raum und fand die Unbekannte in ihrem Schlafzimmer. Dort hatte sie sämtliche Behältnisse durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Daraufhin verschwanden die beiden Frauen unerkannt.

Die Unbekannten werden zwischen 18 und 25 Jahren beschrieben und sind etwa 163 cm groß. Sie sind vermutlich süd/ südosteuropäische Herkunft und sprachen gebrochen Deutsch. Beide Frauen hatten dunkle, offene, schulterlange Haare und trugen weiße T-Shirts mit schwarzen Streifen. Auffallend war, dass sie die Seniorin während der Gespräche ständig mit "Schätzchen" ansprachen.

Zeugen können sich unter Telefonnummer 06221/45690 mit der Polizei in Verbindung setzen.