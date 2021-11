Trickdiebe erbeuten Schmuckstücke von Seniorin

Heidelberg. Zwei Trickdiebe haben am Donnerstagvormittag mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung einer 87 Jahre alten Frau gestohlen. Ein unbekannter Mann klingelte zuvor an der Wohnungstür der Seniorin im Heidelberger Stadtteil Weststadt. Wie die Polizei mitteilte gab er vor, das Wasser in der Wohnung wegen Rohrbauarbeiten auf der benachbarten Baustelle überprüfen zu müssen. Beide gingen ins Badezimmer und der Mann ließ die Dame mehrfach das Wasser aufdrehen. Davon abgelenkt, konnte sich eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung schleichen und mehrere Schmuckstücke entwenden. Diese hatte die Wohnung bereits wieder verlassen, als auch der unbekannte Mann seine "Überprüfungen" beendete und die Wohnung verließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Seniorin konnte den Mann als eine etwa 170 cm große, breit gebaute und kräftige Person beschreiben. Er hat dunkle, kurze Haare und trug unauffällige dunkle Kleidung, sowie Arbeitshandschuhe.

Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise zu dem Mann machen können, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/99-1700 melden.