Trickdiebe erbeuten Geldbörse und flüchten

Heidelberg. Mit einem Trick hat ein 20-Jähriger am Donnerstagabend in der Heidelberger Altstadt ein Portemonnaie erbeutet. Nach Mitteilung der Polizei tat er gegen 22.30 Uhr so, als sei er betrunken und stützte sich am Marktplatz auf einen Tisch. Dort lag die Geldbörse, die er sich mit einer Hand schnappte, während er sich mit der anderen Hand abstützte. Der Besitzer des Geldbeutels alarmierte Passanten, die den Täter verfolgten. Dieser flüchtete in eine Wohnung in der Heidelberger Altstadt. Polizeikräfte der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg nahmen den Täter dort fest. Wenig später meldete sich ein 19-jährige Komplize und übergab die Geldbörse. Es fehlte Bargeld in dreistelliger Höhe. Beide müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

