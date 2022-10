Trickbetrügerin stiehlt Frau in Heidelberg Armbanduhr von Handgelenk

Heidelberg.

Eine 69-Jähre ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in Heidelberg-Bergheim Opfer einer Trickbetrügerin geworden. Die Betrügerin verwickelte die Frau in ein Gespräch und fast ein Handgemenge und stahl ihr dabei ihre Armbanduhr, wie die Polizei mitteilte.

Die Täterin drängte der Frau in der Vangerowstraße, auf Höhe des Thermalbades ein Gespräch auf, woran das Opfer keinerlei Interesse hatte. Die 69-Jährige wollte sich dem Gespräch zu entziehen und versuchte in ihr Auto einzusteigen. Hierbei trat die Täterin ganz dicht an die Frau heran. Es entwickelte sich fast ein Handgemenge und die 69-Jährige stieß die Täterin weg. Nachdem die Täterin verschwunden war, stellte das Opfer fest, dass ihre hochwertige Armbanduhr, die sie an ihrem Handgelenk getragen hatte, fehlte. Die Täterin soll ungefähr 25 Jahre alt sein und 1,60 Meter groß. Ihre schwarzen Haare trug sie mit einem Mittelscheitel und zusammen gebunden. Außerdem trug sie eine Jeans und eine blaue Weste. Die Frau sprach gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/ 1744444 zu melden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täterin weitere Straftaten mit ähnlicher Strategie verübt.