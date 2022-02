Trickbetrüger stehlen mehrere Stangen Zigaretten an Heidelberger Kiosk – Zeugen gesucht

Heidelberg. Zwei Täter haben am Dienstagnachmittag an einem Kiosk in Heidelberg-Pfaffengrund elf Stangen Zigaretten erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Kioskbesitzerin gegen 16 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls: Die beiden Männer betraten den Laden und täuschten zunächst Kaufinteresse vor. Die Besitzerin widmete sich dann hintereinander den in unterschiedlichen Teilen des Ladens geschickt positionierten "Kunden". Einem der Männer gelang es dabei in die Lagerräume zu gelangen. Dort entwendete er schließlich elf Stangen Zigaretten, die er in einen mitgeführten Rucksack packte und anschließend das Geschäft verließ. Der andere Täter zahlte derweil um den Schein zu wahren, zwei Geschenkkarten. Die Ladenbesitzerin wurde misstrauisch und bemerkte den Diebstahl. Sie verfolgte die Männer und forderte sie auf, stehen zu bleiben, die beiden konnten jedoch entkommen. Die beiden Täter werden laut Polizei folgendermaßen beschrieben:

Der erste Täter war 174 cm groß, hatte eine insgesamt sehr schlanke Statur und war ca. 30 Jahre alt Der Unbekannte hatte schwarze kurze Haare, zum Mittelscheitel frisiert und trug keinen Bart. Er war mit einer Bluejeans, dunkler Jacke sowie einer weißen FFP2 bekleidet. Er sprach in gebrochenem Englisch.

Der zweite Täter, der das Diebesgut entwendet hatte, war ca. 185 cm groß, kräftige Statur, schätzungsweise 45 Jahre alt, und trug einen rotblonden Stoppelbart. Er war mit einer schwarzen Wollmütze, beige-farbener Cargo Hose mit großen Seitentaschen, hellen Sportschuhen und einer weißen FFP2 Maske bekleidet. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Die Polizei schätzt den Diebstahlschaden auf 750 Euro. Zeugen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221 34180 melden.

