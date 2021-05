Treffen mit zehn Personen und Einkaufen ohne Termin: Heidelberg vor weiteren Lockerungen

Heidelberg. In der Stadt Heidelberg sind aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ab Donnerstag, 20. Mai, weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich. Sollte sich der Trend der Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt fortsetzen, so sind nach Angaben der Verwaltung beispielsweise wieder Treffen im privaten und öffentlichen Raum mit bis zu zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden hierbei nicht mitgezählt. Daneben könnte im Einzelhandel auf eine Terminvereinbarung und eine Nachweispflicht für Getestete, Geimpfte und Genesene verzichtet werden.

In Heidelberg lag die Inzidenz am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 37,8, Damit unterschritt der Wert an vier aufeinanderfolgenden Tagen den Grenzwert von 50. Dies ist Voraussetzung für weitere Lockerungen der bundeseinheitlichen Corona-Regeln. Die Stadt geht davon aus, dass das Gesundheitsamt am Mittwoch eine entsprechende Bekanntmachung erlässt.