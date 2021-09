Treffen der Kreativen

Heidelberg. „Fingerhut“ nennt sich ein DJ- und Veranstaltungs-Kollektiv aus Heidelberg. Es ist seit einigen Jahren in der lokalen Szene aktiv. Da im Corona-Winter Partys, Kunst-Events und Outdoor-Raves unmöglich wurden, riefen sie das Projekt „Empty Spaces – Die Stille zu Musik machen“ ins Leben: Sie besuchten Orte in Heidelberg, an denen sie Musik gemacht und getanzt haben. Am Mittwoch, 8. September, stellen sich die Initiatoren von 12.30 bis 14 Uhr beim „Fensterlunch“ vor, dem Treffen der Kreativwirtschaft in der Kurfürsten-Anlage 58.

Das Netzwerktreffen „Fensterlunch“ findet jeden zweiten Mittwoch im Monat am „FensterPlatz“ statt und will Impulse in der Mittagspause geben. Akteure, Unternehmen und Projekte werden vorgestellt – für Austausch, Kennenlernen und Kontakte knüpfen. Die Stabsstelle Kreativwirtschaft der Stadt lädt mit dem Breidenbach-Team ein. miro